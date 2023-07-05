مصرع مواطن صدمته سيارة أعلى الطريق فى السلام

لقى مواطن مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة السلام، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق فى مدينة السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص؛ مما تسبب في وفاته وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.