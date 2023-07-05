استمرار حبس 3 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القطامية بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي في منطقة القطامية.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

البداية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مبلغ مالي أكثر من 9 ملايين جنيه - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخرين مقيمين بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية".