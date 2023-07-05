إزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الإزالات لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف المهم وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، في هذا الشأن.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لرصد أية حالة تعدٍ وإزالتها في المهد لعدم تكرار التعدي مرة أخرى حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال المقبلة ومستقبلها في الحصول على الغذاء، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز والقوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج بحملات لرصد التعديات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفة بناء بقرى هذه المراكز، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي، رئيس المركز بحملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 9 حالات تعدٍ منهم حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية على مساحة ٦ أسهم بحوض عليقه البحري وحالة تعدٍ بسور بلوك أبيض على مساحه ٨٠ مترًا تقريبًا بالحماضلة و7 حالات بقرية دوينة منهم ٥ حالات بحوض رأس خضير بمساحة 2.5 قيراط و١٢ سهمًا لكل حالة وحالة بحوض الوادى القبلي بمساحة ٨ أسهم وحالة بحوض على جاد بمساحة ٦ أسهم وذلك بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي والإدارة الهندسية والإزالات بالمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز القوصية نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة إزالة لعدد 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرية بني إدريس التابعة لقرية مير بمساحة قيراط لكل حالة بحضور محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها رصد حالتيّ تعدٍ، حيث تم إزالة قواعد خرسانية خلف قهوة المعاون بمنطقة الشعراوية بأبنوب وإزالة سملات خرسانية خلف البنزينة طريق أبنوب/أسيوط حوض عبدالجواد وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومسئول الأزمات والإدارة الهندسية بالمركز.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بحوض الباجه بقرية المعصرة على مساحة ٣٠٠ متر وذلك بحضور علي عطا نائب رئيس المركز ورئيس قرية بني مر ومسئولي الإدارة الهندسية والزراعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

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