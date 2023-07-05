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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر”، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت أسعار العملة الأوروبية 33.41 جنيه للشراء، و33.59 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجلت أسعار اليورو 33.53 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.61 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 4 - 3 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 39.04 جنيه للشراء، و39.24 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني استقرارا عند 39.17 جنيه للشراء، و39.37 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الحنيه المصري 39.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.
وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي 99.45 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

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