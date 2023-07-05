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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين "جرائم حرب"

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن القصف الإسرائيلي على جنين أجبر أهالي جنين العزل على ترك منازلهم وإخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية لاستخدامهم دروع بشرية أمام المقاومين الفلسطينين، ‏وما فعله الكيان الصهيوني ‏بمثابة وصمة عار في جبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي.

وأكدت النائبة، في بيان، أن تمادى سلطات الاحتلال في مثل هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب تحتم على المجتمع الدولي إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وسببه استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأعمال والجرائم الخطيرة التي تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتساءلت "الجزار": "أين المنظمات الحقوقية؟ وأين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من هذه الجرائم؟"، مؤكدة ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي والعالم كله في اتخاذ جميع الإجراءات لوقف هذه الحرب والأعمال الإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجّهت الجزار تحية تقدير واحترام للشعب الفلسطيني الصامد في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمفرده ورفضه وبكل بسالة وقوة لهذه الجرائم مطالبة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت إنه يجب على العالم كله تأييد جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومواجهة جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومنع بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، مثمّنة المواقف المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

وطالبت الجزار بمزيد من المساندة وموقف قوى من الخارجية المصرية يطالب الكيان الصهيوني بوقف القصف فورًا وإقرار الكيان الصهيوني بالحقوق المشروعة والتي أقرّتها قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية.

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