وصول 63 ألف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة يبلغ 9 سفن، وقد تم تداول 74,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 116 شاحنة و76 سيارة. وتشمل حركة الواردات 73,000 طن من البضائع، و109 شاحنات و44 سيارة، بينما تشمل حركة الصادرات 1,000 طن من البضائع، و7 شاحنات و32 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "وادي العرب" وعلى متنها 63 ألف طن من القمح الأوكراني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة. كما شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارة "القاهرة" لنقل عمالة خدمة الحجاج.

ويشهد ميناء نويبع تداول 200 طن من البضائع و111 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"إيلة". واستقبلت موانئ السويس السفينة "Trammo Marycam" وعلى متنها 10 آلاف طن من الأمونيا قادمة من عمان.

وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2368 راكبًا بموانئها.