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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ جزر القمر بذكرى العيد الوطني

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنَّأ  عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية جزر القمر، بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في السادس من يوليو من كل عام.

وجدد "العسومي" التأكيد على دعم البرلمان العربي لجمهورية جزر القمر في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية ، معربا عن خالص تمنياته بهذه المناسبة لجمهورية جزر القمر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس غزالي عثماني رئيس الجمهورية.

البرلمان العربي جمهورية جزر القمر ذكرى الاستقلال رئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية جزر القمر عادل بن عبدالرحمن العسومى غزالي عثماني

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