وكيل مديرية "صحة بنى سويف" يزور مصابى الطريق الصحراوى الغربى

تفقد الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة في بني سويف ومدير الطب العلاجي، مستشفى سمسطا المركزى للاطمئنان على حالة مصابي الطريق الصحراوى الغربى إثر انقلاب سيارة ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

واطمأن "بغدادي" على حالة المصابين من خلال توفير كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتوفير كل الإسعافات الأولية وإجراء العمليات اللازمة لهم داخل مستشفى سمسطا المركزي، حيث تم تحويل 6 حالات لمستشفيات جامعة بني سويف.

وشهدت محافظة بني سويف مصرع 4 أشخاص، وأصيب 20 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتة لمرفقي بني سويف والمنيا إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم «رشدى. م. م» 50 سنة، و«شذا. م. م» 12 سنة، و«مريم. ش. ر»، 12 سنة، و«مالك. م. ك»، عامان، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون: منهم «أحمد. م. م»، 7 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات، «ماجدة. م. ع»، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود. م. م»، 10 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات، و«مهاب. م. م»، 5 سنوات، مصابًا بغيبوبة، و«محمود. ج. م»، 35 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رحاب. م. م»، 8 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومجهول الاسم، 10 سنوات، و«هلال. ع. ع» 22 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالذقن حوالي 2 سم وسحجات بالجسم، و«حربي. ع. ع» 27 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات بالجسم، «عبدالرحمن. م. م»، 8 سنوات، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، و«أسماء. م. م» 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و«صباح. ت. ش»، 52 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب مجهول الاسم والهوية، 50 سنة، مصابًا بغيبوبة، و«يوسف. م. ف» 12 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد. ف. ع»، 39 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و«حبيبة. م. ف»، 10 سنوات، مصابة بسحجات بالجسم، و«مي. م. ف»، 6 سنوات، مصابة بكدمة بالأنف، و« أحمد. م. ف»، 7 سنوات، مصابًا بسحجات بالجسم.