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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعار الخضروات، اليوم، لدى التجّار في سوق العبور للجملة

أسعار الخضروات لدى التجار في سوق العبور للجملة.. اليوم

الخضروات
الخضروات

تباينت أسعار الخضروات، اليوم، لدى التجّار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم ما بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 6 و8 جنيهات للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل من 9.5- 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة من 2-4.5جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من 1.5-3.5 جنيهات للكيلو.


أسعار الباذنجان


أسعار الباذنجان البلدي من 1.5- 3.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من1.5- 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 2- 4 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3- 4جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 16- 26 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل
 

سعر فلفل رومي «بلدي» من 9- 14 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 9- 14 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 12 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8- 18جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 20 و28 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

 

 سعر الزيتون


سعر الزيتون التفاحي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.


أسعار الكرنب


سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 40- 50 جنيهًا لـ«100 رابطة كيلو».

سعر البقدونس من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

 

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