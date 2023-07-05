"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز تحقيق الإيرادات المميزة للغاية خلال الساعات الماضية، حيث اعتلى شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى المبارك متفوقًا على كل الأعمال المعروضة في الموسم نفسه.

إيرادات فيلم "بيت الروبي"

وحقق الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 3,105,081 جنيه أضافها إلى الإيرادات السابقة للعمل لتصبح الإيرادات الكلية للفيلم حتى صباح اليوم 71,148,735 جنيه، وهي إيرادات لم تتحقق في تاريخ السينما المصرية خلال 13 يومًا من العرض فقط لفيلم واحد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدًا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورًا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وقال الفنان كريم عبدالعزيز إن السبب الرئيسي الذي جذبه للموافقة على خوض بطولة فيلم "بيت الروبي" هو أنه يناقش قضية مهمة خلال العصر الحالي ونعيشها بالفعل، وهي قضية السوشيال ميديا وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وعن غنائه الأغنية الدعائية للعمل "سمع هس" لأول مرة بمسيرته الفنية قال كريم عبدالعزيز، إن المطرب محمود العسيلي هو الذي شجعه على الغناء، مؤكدًا أنه تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية التي لم يتوقعها تمامًا وهو ما أسعده بشدة.