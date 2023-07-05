ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز تحقيق الإيرادات المميزة للغاية خلال الساعات الماضية، حيث اعتلى شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى المبارك متفوقًا على كل الأعمال المعروضة في الموسم نفسه.

إيرادات فيلم "بيت الروبي"

وحقق الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 3,105,081 جنيه أضافها إلى الإيرادات السابقة للعمل لتصبح الإيرادات الكلية للفيلم حتى صباح اليوم 71,148,735 جنيه، وهي إيرادات لم تتحقق في تاريخ السينما المصرية خلال 13 يومًا من العرض فقط لفيلم واحد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدًا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورًا ويحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وقال الفنان كريم عبدالعزيز إن السبب الرئيسي الذي جذبه للموافقة على خوض بطولة فيلم "بيت الروبي" هو أنه يناقش قضية مهمة خلال العصر الحالي ونعيشها بالفعل، وهي قضية السوشيال ميديا وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وعن غنائه الأغنية الدعائية للعمل "سمع هس" لأول مرة بمسيرته الفنية قال كريم عبدالعزيز، إن المطرب محمود العسيلي هو الذي شجعه على الغناء، مؤكدًا أنه تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية التي لم يتوقعها تمامًا وهو ما أسعده بشدة.

إيرادات فيلم عيد الأضحى ايرادات افلام عيد الأضحى إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى بيت الروبي كريم عبد العزيز

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|الزمالك يكتسح المقاولون وتفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس

"إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" توافق على اختبار يتنبأ بإصابة النساء بتسمم الحمل

تقرير: استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني بـ400 مليار إسترليني

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينهى العملية العسكرية فى جنين رسميًا

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

"بيت الروبى" يتخطى 71 مليون جنيه فى أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا