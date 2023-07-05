أطعمة تساعد على محاربة اكتئاب ما بعد الولادة

تبدأ رحلة الأمومة لبعض النساء بأعراض غريبة وجديدة عليها، مثل الشعور بالحزن أو اليأس أو الانفعال أو الفراغ عند الأمهات الجدد ويكن معرضات لاكتئاب ما بعد الولادة.

وتعاني حوالي واحدة من كل 7 نساء من الاكتئاب وتخوض هذه المعركة الصعبة مع مولودها الجديد بمفردهما، وتمر المرأة بسلسلة من التغييرات في الجسد والعقل بعد أن أصبحت أم، ومن المهم أن يعتني أفراد الأسرة والأصدقاء بالأم الجديدة وأن يستفسروا بانتظام عن سلامتها الجسدية وسلامتها النفسية وسلامة مولودها.

وبحسب موقع Hindustan times فإن العديد من الأمهات الجدد اللواتي يعانين من الاكتئاب غير قادرات على الاعتناء بأنفسهن أو حتى أطفالهن بشكل جيد، ويمكن أن تلعب التغذية دورا في تخفيف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحسن الصحة المعرفية والنفسية والحالات المزاجية والرفاهية العامة بالنسبة للأم.

تقول الدكتورة مانبريت كور بول استشارى الصحة النفسية: "اكتئاب ما بعد الولادة أو ما يسمى الـ PPD هو اضطراب مزاجي شائع يصيب حوالي واحدة من كل 7 نساء، بعد الولادة، وقد تختلف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في شدتها وتشمل الشعور بالقلق والتهيج والانسحاب من العائلة والأصدقاء والإرهاق، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرة الأم على رعاية مولودها الجديد، على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تساهم في تطوير اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التغذية قد تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من هذا الاضطراب وإدارته".



وتستكمل: "تشير فترة ما بعد الولادة إلى الفترة الزمنية التي تلي الولادة مباشرة، خلال هذه الفترة، يمر جسم المرأة بعدد من التغيرات الجسدية والعاطفية حيث يتعافى من الولادة ويتكيف مع رعاية المولود الجديد، وتكون هذه الفترة اكثر وقت حرج لصحة المرأة والتغذية السليمة ضرورية للتعافي".

وفيما يلي قائمة بالعناصر الغذائية التي تقوم بالوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة.

1. أحماض أوميجا 3 الدهنية:

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون أساسية تلعب دورًا مهمًا في وظائف المخ وتطوره، قد تلعب هذه الأحماض دورًا في منع اكتئاب ما بعد الولادة، وتقول بعض الدراسات إن مكملات أوميجا 3 أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة قد تقلل من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وقد وجدت إحدى التجارب أن النساء اللاتي تلقين جرعة عالية من مكملات أوميجا 3 أثناء الحمل ولمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة كان لديهن خطر أقل للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة مقارنة بالنساء اللاتي تلقين علاج آخر، ويمكن العثور على أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، وكذلك في المكسرات والبذور مثل بذور الكتان والجوز.

2. فيتامين د:

فيتامين د عنصر غذائي أساسي مطلوب لصحة العظام ووظيفة المناعة، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، ويمكن العثور على فيتامين د في الأسماك الدهنية وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب.

3. الحديد:

الحديد معدن ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين لأعضاء الجسم، ووجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض النساء والتوليد، أن النساء اللواتي يعانين من انخفاض مستويات الحديد أثناء الحمل كن أكثر عرضة للإصابة بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وقد كشفت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن النساء اللواتي لديهن مستويات كافية من الحديد أثناء الحمل كان لديهن خطر أقل للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وبالتالي يصبح من الضروري جدًا تضمين مصادر غنية بالحديد في النظام الغذائي لمكافحة القلق المتزايد من اكتئاب ما بعد الولادة في الوقت الحاضر. يمكن العثور على الحديد في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

4. فيتامينات ب:

تلعب فيتامينات ب دورًا مهمًا في استقلاب الطاقة ووظائف الدماغ، وقالت بعض الدراسات إن المستويات المنخفضة من فيتامينات ب، بما في ذلك الفولات وفيتامين ب 12، قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الاضطرابات العاطفية أن النساء ذوات المستويات المنخفضة من حمض الفوليك وفيتامين ب 12، من المرجح أن يعانين من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، يمكن العثور على فيتامينات ب في الخضار الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والحبوب المدعمة.