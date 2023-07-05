تقرير: استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني بـ400 مليار إسترليني

كشف تقرير صادر عن شركة جوجل، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني بمقدار 400 مليار جنيه إسترليني.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إلى أن ذلك يمكن أن يحدث إذا زادت بريطانيا استثماراتها في البحث والتطوير، وقدرة أكبر على الحوسبة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يوفر على العامل البريطاني العادي أكثر من 100 ساعة في السنة ويخفض العمل الإداري للأطباء والمعلمين بما مجموعه 700 ألف ساعة في السنة - أي 30 ألف يوم.

كما يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني بمقدار 400 مليار جنيه إسترليني (509 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، ويوفر أعمق تحول في التكنولوجيا في الحياة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة جوجل.

وقالت الشركة إن تقنية الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على زيادة الإنتاجية في المملكة المتحدة بسرعة ، والتي كانت في انخفاض لسنوات عديدة ، من خلال مساعدة الناس على العودة إلى العمل وفتح طرق جديدة للعمل.

تقدر جوجل أن الدفعة الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي ستعادل نموًا سنويًا بنسبة 2.6 في المائة ، مما سيخلق 200 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الإضافية للخدمات العامة و "قلب ركود النمو الأخير، لكن هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار التأثيرات على بعض الوظائف والشركات.

وأصرت الشركة على أنه بينما ستفقد الوظائف من خلال الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، فإن الفوائد الاقتصادية والتحسينات في حياة الناس اليومية ستفوق الضربة.

كما أيدت جوجل أيضًا الحاجة إلى التنظيم في التقرير، لكنها شددت على أنه يجب أن يكون "نهجًا دقيقًا" لا يخنق الابتكار في هذا القطاع.

وقالت ديبي وينشتاين، المدير الإداري لشركة جوجل في المملكة المتحدة وأيرلندا:"هذا التحول الذي نمر به هو التحول الأكثر عمقًا في النظام الأساسي الذي عاشه أي منا، ونحن ندرك تمامًا تأثير هذه التكنولوجيا على الناس. من الواضح أنه ستكون هناك بعض الوظائف التي سيتم فقدانها ، ولكن سيتم أيضًا إنشاء مجموعة جديدة كاملة من الوظائف "

وأضافت وينشتاين: أن جوجل كانت تركز على زيادة مهارات العمال لضمان استفادتهم من الذكاء الاصطناعي، ونريد التأكد من أن كل شخص لديه المهارات التي يحتاجها، ونحن ندرك أن هذا تحول تقني أساسي سيؤثر على حياتنا.

كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف والصناعة وحقوق النشر وقطاع التعليم والخصوصية، من بين العديد من المجالات الأخرى.

واستقال جيفري هينتون "الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي مؤخرًا من وظيفته في جوجل، محذرًا من أن الجهات الفاعلة السيئة ستستخدم التكنولوجيا لإيذاء الآخرين، وأن الأدوات التي ساعد في إنشائها يمكن أن تشير إلى نهاية الإنسانية.