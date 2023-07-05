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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل إحياء فاطمة محمد علي الليلة الخامسة لاحتفال الإنتاج الثقافي بـ30 يونيو

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شدت الفنانة فاطمة محمد علي بأجمل وأشهر الأغانى فى حب الوطن، فى الليلة الخامسة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتغنت الفنانة فاطمة محمد علي بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من الأغاني الوطنية الشهيرة، منها "مصر يا أول نور في الدنيا، طوف وشوف، بحبك يامصر، سلمولي على مصر، يابوى يامصر، مصر هى أمى، يا حبايب مصر".

وشارك الفنان كريم الحسيني الغناء مع الفنانة فاطمة محمد علي فى أغنية" الأقصر بلدنا"، كما شاركتها الغناء الفنانة بلسم أبو زيد فى أغنية "حلاوة شمسنا"، وشدت الفنانة الشابة هديل ماجد - من ذوي القدرات الخاصة - في ختام الحفل، وتغنت معها بأغنية "يا حبيبتى يا مصر" .

ويختتم القطاع فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية، ويقدم الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد فى حب مصر .

يشار إلى أن ليالى احتفال القطاع بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، تقدم مجانا للجمهور، يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

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فاطمة محمد علي قطاع شئون الإنتاج الثقافى ثورة ٣٠ يونيو ساحة مركز الهناجر للفنون ساحة مركز الهناجر الهناجر

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