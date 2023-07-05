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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأولى بالتعليم الفندقى: حلمى التحق بكلية سياحة وفنادق

الطالبة ندي أيمن
الطالبة ندي أيمن عشري العبد

"ماكنتش مصدقة إني من الأوائل"، هكذا عبرت الطالبة ندى أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية تعليم فندقي، عن سعادتها العارمة، من تلقي التهنئة من نائب وزير التربية الدكتور محمد مجاهد، وإبلاغها بأنها من أوائل الجمهورية.

وحصلت ندى على المركز الأول على مستوى الجمهورية، نسبة نجاح 96.5%، حيث قالت: "اتصدمت في تلقي الخبر فى الأول لكن فرحت جدا الحمد لله، مشيرة إلى أن نائب الوزير دعاها للتكريم بالوزارة".

وأضافت ندى، أنها ترغب في الالتحاق بكلية السياحة لاستكمال ما درسته فى نفس مجال السياحة، وتابعت: "أنا بحب المجال ده، ولدي رغبة أكمل فيه وأزود المعلومات اللى حصلت عليها وأطورها".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء  5 يوليو 2023، الساعة 2:30 ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg

٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول)  للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2%.

استعلام النتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع حصلت على المركز الأول للعام الدراسي 2022 2023 نتيجة شهادة الدبلومات الفنية نتيجة امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات الفنية

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