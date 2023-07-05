CNN: كيف تسبب الذكاء الاصطناعى في حدوث اضطرابات وعمليات تسريح موظفين؟

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الكثيرين أثاروا إنذارات حول إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف في السنوات المقبلة، لكنه تسبب بالفعل في حدوث اضطرابات في صناعة واحدة بدا فيها العمال لا يقهرون التكنولوجيا.

واستشهد عدد صغير ولكن متزايد من شركات التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي كسبب لتسريح العمال وإعادة التفكير في التعيينات الجديدة في الأشهر الأخيرة، حيث يتسابق وادي السيليكون للتكيف مع التطورات السريعة في التكنولوجيا التي يتم تطويرها في الفناء الخلفي الخاص به.

وكشفت شركة تشيج، وهي شركة لتكنولوجيا التعليم في ملف تنظيمي الشهر الماضي أنها كانت تقطع 4% من قوتها العاملة، أو حوالي 80 موظفًا، "لتحسين وضع الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي ولخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لطلابها ومستثمريها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة IBM، آرفيند كريشنا في مقابله له، إن الشركة تتوقع إيقاف التوظيف للوظائف التي تعتقد أنه يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

وفي أواخر أبريل، قالت خدمة تخزين الملفات Dropbox إنها تقطع حوالي 16% من قوتها العاملة، أو حوالي 500 شخص، مستشهدة أيضًا بالذكاء الاصطناعي.

وفي أحدث تقرير عن تسريح العمال، قالت شركة توظيف الخارجي إن 3900 شخص قد تم تسريحهم في مايو بسبب الذكاء الاصطناعي، وهي المرة الأولى التي تكسر فيها تخفيضات الوظائف بناءً على هذا العامل، وقالت الشركة إن كل تلك التخفيضات حدثت في قطاع التكنولوجيا.

مع هذه التحركات قد لا يكون وادي السيليكون هو الرائد في تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يقدم أيضًا لمحة مبكرة عن كيفية تكيف الشركات مع هذه الأدوات بدلاً من جعل مجموعات المهارات بأكملها عفا عليها الزمن بين عشية وضحاها، كما قد يخشى البعض، يبدو أن التأثير الفوري لمجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي يجبر الشركات على تحويل الموارد للاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا - ووضع علاوة على العمال ذوي الخبرة في الذكاء الاصطناعي.

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وكتب درو هيوستن، الرئيس التنفيذي لشركة Dropbox، في مذكرة إلى الموظفين أعلن فيها: قطع العمل. "تتطلب مرحلتنا التالية من النمو مزيجًا مختلفًا من مجموعات المهارات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات في المراحل المبكرة".