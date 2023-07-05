منظمة دولية: بريطانيا الدولة الوحيدة التى لا يزال اقتصادها يشهد تضخما مرتفعا

قالت منظمة اقتصادية دولية، إن بريطانيا هي الدولة الوحيدة من بين مجموعة الدول السبع التي لا يزال اقتصادها يشهد تضخما مستمر في الارتفاع.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن التضخم السنوي في مجموعة السبع انخفض إلى 4.6٪ في مايو ، انخفاضاً من 5.4٪ في أبريل ، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر. 2021.

وأشارت إلى أن الاتجاه التنازلي في معظم الاقتصادات المتقدمة لوحظ في مايو الماضي، مع انخفاض التضخم السنوي في الولايات المتحدة، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، ومع ذلك تم العثور على بريطانيا لتكون بعيدة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن أسعار المستهلك في جميع البنود ارتفعت إلى 7.9٪ في مايو مقارنة بالعام السابق ، بارتفاع طفيف من 7.8٪ في أبريل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه العديد من البنوك المركزية الكبرى في التفكير في وضع حد لارتفاعات أسعار الفائدة الشديدة مع انخفاض الأسعار ، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.

في الشهر الماضي ، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5٪ ، وهي زيادة أكبر مما توقعه الكثيرون، ورفع معدل الفائدة الثالث عشر على التوالي لبنك إنجلترا يأخذ المعدل الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

وقال التقرير إن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم المخاوف من كارثة الرهن العقاري، وكانت بمثابة تباين عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي كانت قادرة إما على إبطاء أو إيقاف رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلك الوطني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المملكة المتحدة يشمل تكاليف امتلاك منزل والعيش فيه وهو المقياس الأكثر شمولاً للتضخم.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل يونيو الماضي أن المملكة المتحدة ستسجل تضخمًا رئيسيًا سنويًا بنسبة 6.9٪ هذا العام، وهو أعلى مستوى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت أن تباطأ التضخم على أساس سنوي ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ، بشكل ملحوظ إلى 6.5٪ في مايو ، منخفضًا من 7.4٪ في أبريل. وهذا يعني أن التضخم العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصل الآن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التضخم انخفض في جميع البلدان التي تمت ملاحظتها باستثناء هولندا والنرويج والمملكة المتحدة.

وفي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، قالت المجموعة إن معدلات التضخم تراوحت بين أقل من 3٪ في كوستاريكا واليونان والدنمارك إلى أكثر من 20٪ في المجر وتركيا.

وانخفض معدل التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والغذاء المتقلبة ، بمعدل أبطأ بكثير في 33 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مع ذلك ، في أعقاب الاتجاه الأخير، وبلغ 6.9٪ في مايو ، انخفاضًا من 7.1٪ في أبريل.