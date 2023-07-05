الجارديان: حكومة "سوناك" تخطط لإسقاط تعهد لندن بتمويل المناخ

وضعت الحكومة البريطانية، خطة لإسقاط تعهد المملكة المتحدة الرئيسي بتمويل المناخ والطبيعة بقيمة 11.6 مليار جنيه إسترليني، وسط اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخيانة السكان الأكثر عرضة للاحتباس الحراري.

جاءت المعلومات وفقا لتحقيقات نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، مؤكدة أنها كانت سبب غضب الوزراء السابقين وممثلي الدول الضعيفة، الذين اتهموا ريشي سوناك بتقديم وعود كاذبة.

وتحدد مذكرة إيجاز مسربة لمجلس الوزراء البريطاني، قُدمت إلى وزارة الخارجية واطلعت عليها صحيفة الجارديان، أسبابًا لإسقاط مساهمة المملكة المتحدة في تلبية الالتزام العالمي البالغ 100 مليار دولار (78.6 مليار جنيه إسترليني ) سنويًا للدول النامية.

تفاصيل المذكرة

تنص المذكرة على الآتي: "تعهدنا بمضاعفة تمويلنا الدولي للمناخ إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، عندما كنا لا نزال عند 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنفاقه على المساعدات الدولية وما قبل كوفيد".

وتابعت: "أن الوفاء به بحلول الموعد النهائي سيكون تحديًا كبيرًا بسبب الضغوط الجديدة، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا التي يتم إدراجها في ميزانية المساعدات".

كما زعمت أن عوامل مثل أوكرانيا وتخفيف عبء الديون قد تجعل تحقيق الهدف أكثر صعوبة، وذلك لأن الحكومة خفضت إنفاق المساعدات الدولية إلى 0.5% من الدخل القومي الإجمالي منذ الإعلان عن ذلك، مما أدى إلى ضغط الميزانيات في جميع المجالات، ولأن مجلس الوزراء لم ينفقوا معظم الأموال المخصصة لصندوق المناخ خلال السنوات القليلة الماضية ، ترك الأغلبية ليتم إنفاقها بحلول عام 2026.

وأنفقت المملكة المتحدة 5.8 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس السابقة حتى عام 2021، وقد تضاعف هذا المبلغ، حيث تم إنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني بين أبريل 2021 ومارس 2026، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه استرليني منها لحماية الطبيعة واستعادتها للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في COP15 في ديسمبر الماضي.