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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف السبب الحقيقى وراء قيام جزار بتعليق ذبيحة على عمود المونوريل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن السبب الحقيقي وراء قيام جزار بتعليق ذبيحة على عمود كوبري المونوريل، هو انتشار ثقافة أن المنشآت العامة والوسائل العامة ملك للحكومة، وليست ملك الشعب.

وأضاف الباز خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الجزار يتصور أن المونوريل يخص كامل الوزير، وترسخ في وجداننا أن الممتلكات العامة لا تخصنا، فنجد الأطفال يقطعون في كراسي القطار ويكتبون عليها، ويكسرون الأرصفة، لا يوجد وعي عام أن المونوريل ملك الشعب، وأن الطرق والأرصفة ملك الشعب.

وأردف: “الجزار وغيره عنده قناعة أن الرصيف ليس ملكه، نحتاج أن نقتنع أن الرصيف ملكنا، إننا ندفع ثمن تكلفة الصيانة من أموالنا من خلال الضرائب، لأن الوضع أصبح صعبا، والإنقاذ من الوضع الصعب مسئولية الجميع”.

 

الباز المونوريل جزار المونوريل البساط احمدي محمد الباز

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