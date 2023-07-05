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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بمسئولى المرافق لمناقشة خطة تطوير المحلة الكبرى

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

اجتمع محافظ الغربية اليوم بمديري هيئات البريد، الاتصالات وهيئة الطرق، ضمن الاجتماعات الدورية لمناقشة خطة تطوير المرافق والخدمات داخل مدينة المحلة الكبرى، ضمن خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ خطة تطوير مكاتب البريد بالمدينة والتي تعد أهم المنافذ التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية منها خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي بجميع أنواعها إلى جانب الخدمات المالية والبريدية واللوجستية التي تقدمها هيئة البريد، مؤكدا أن التطوير سيكون له أثر بالغ في توفير خدمات أفضل للمواطنين، في إطار خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف مكاتب البريد

 

 وفي ذات السياق ناقش المحافظ مع المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية خطة تطوير ورصف طريق طنطا المحلة والذي يتم رصفه وتطويره  ضمن خطة وزارة النقل بطول 22 كيلو على مرحلتين، الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبري محلة مروح والثانية تبدأ من كوبري محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة.

الاتحاد المصري للخماسي الحديث الاتحاد المصري للخماسي الاتحاد المصري المهندس شريف العريان العديد من الخدمات خدمات مصر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات

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