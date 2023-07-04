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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث: ضبط مستريح جديد.. مصرع وإصابة 23 ببني سويف.. ومقتل طالب صيدلة بالقليوبية

مستريح
مستريح

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا المهمة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عدد من القرارات في القضايا الهامة.

“الدستور” تقدم لكم نشرة الحوادث وتحتوى على ملخص بأبرز تلك الحوادث والقضايا:

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فرن عيش سياحي بـ6 أكتوبر

"شطّب على فلوسهم".. مستريح الموبايلات استولى على ملايين الجنيهات بالسنبلاوين

إحالة سيدتين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة متعلقات قائدي السيارات

الاستعلام عن حالة 22 مصابًا فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنوفية

"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

الكهرباء قطعت.. نقل 5 حالات حرجة من مستشفى أم المصريين بالجيزة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

الداخلية تستقبل أول أفواج حج القرعة العائدين من أداء مناسك الحج (فيديو)

الحكم فى إعادة محاكمة متهم فى "خلية الزيتون" 3 سبتمبر

حبس متهمين بسرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية"

بعد 15 يومًا من غيابها.. «زمزم» خرجت للعب فعادت جثة في جوال

فتاة أمامه.. ماذا قال صاحب الوضع غير اللائق على الدراجة النارية أمام النيابة؟

"المهندس" ينهى حياة "طالب الصيدلة" بـ8 طعنات فى القليوبية

«فين الـ250 جنيه اللي عليك».. سائق يذبح صديقه أمام طفله بالزاوية الحمراء

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