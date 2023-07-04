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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاريكا يكشف تفاصيل الأغنية الأخيرة التي سجلها علاء عبدالخالق

عصام كاريكا
عصام كاريكا

قال عصام كاريكا إن الفنان الراحل علاء عبدالخالق قدم له ألحانًا كثيرة وكل ألبوم قدمه كان به أغنية أو اثنتين، مع الشاعر مصطفى كامل، وأيمن بهجت قمر.

أضاف كاريكا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد أغنية كان سيطرحها مع علاء عبدالخالق وبالفعل تم تسجيلها، لكن علاء طلب منه تغير فقرة "خايفين نيجي جنبك تبتدي شهادة وفاتنا"، فوافق مؤكدًا أن وجودها كان بسبب القافية.

وتابع أنه بعدها ظهر على علاء عبدالخالق، علامات التعب وقال له إنه من الممكن أن لا يستطيع تسجيل الأغنية أو يغيرها، مشيرًا إلى أن حميد الشاعري، أعجب لالأغنية وأخذها.

آخر لقاء جمعهما

عن آخر لقاء جمعهما، قال إنه كان مع حميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وكانوا في عشاء خاص مؤكدًا أنه كان سعيد وكانوا يغنون أغانيه، حتى سمع خبر وفاته أمس وهو أمر محزن.

عصام كاريكا علاء عبدالخالق أغنية علامات التعب تسجيل الأغنية

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