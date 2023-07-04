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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها غدًا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمعدل فى ٢٠١٩.

ويهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحسب مشروع القانون، يحكم الاستثمار عددا من المبادئ، منها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، وكذلك دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون قانون الاستثمار التنمية الشاملة الاستثمارات

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