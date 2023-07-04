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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على جسم غريب في البيت الأبيض يؤدي إلى إغلاقه.. ما القصة؟

البيت الابيض
البيت الابيض

بدأ البيت الأبيض "إغلاقًا احترازيًا" ليل الأحد، حيث حقق ضباط المخابرات الأمريكية في "عنصر غير معروف" تم العثور عليه في المجمع.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية للبيت الأبيض أنتوني جوجليلمي، اليوم الثلاثاء، إنه تم استدعاء إدارة مكافحة الحرائق في العاصمة لتقييم العنصر الذي حدد أنه "غير خطير".

وكشف أنه تم إرساله لكي يتم تقييمه على نحو اوسع، وهناك تحقيق معلق حول كيفية دخوله إلى البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اختبارًا أوليًا أشار إلى أن المادة التي دفعت إلى الإخلاء كانت كوكايين.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين المطلعين على الأمر وتسجيل واضح لرسالة إذاعية من فريق DC Fire Hazmat استجابة قال إن المادة أثبتت أنها إيجابية بالنسبة للكوكايين.

وقيل إنه تم العثور على العنصر داخل منطقة عمل في الجناح الغربي ، الذي يضم المكتب البيضاوي ومكاتب بعض كبار مساعدي الرئيس وموظفي الدعم.

لم يكن الرئيس بايدن في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع. فإنه غادر هو والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن وأفراد أسرتهم إلى كامب ديفيد يوم الجمعة.

وعادوا إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء لحضور حدث مع جمعية التربية الوطنية واحتفالات الرابع من يوليو.

البيت الأبيض إغلاق بايدن أمريكا الولايات المتحدة

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