محمد مهنا: الرزق مضمون حتى للكافرين لنعبد الله ونطيعه (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق لكل الكائنات حتى الدواب والطيور والحيوانات، لافتا إلى أن هذا الأمر يدعو إلى التعجب وذكر الله.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "شوف ربنا دبر الأمر لطفل فى بطن أمه، مين اللى عيشه كده، مين اللى ضمن له الرزق لحين خروجه من بطن له واستكمال حياته ورزقه من ضمنه له الله، فهنا لابد أن يجتهد الإنسان فيما طلب منه وهو الطاعة العبادة".

واستكمل: "الله ضمن الرزق للبشر كلهم بمن فيهم الجاحدين الكافرين، الذين ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، ضمن له الرزق، الرزق مضمون يبقى لازم نعبد ربنا".



https://www.youtube.com/watch?v=31AVpPZn1pE