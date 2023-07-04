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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن حالة 22 مصابًا فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

انقلاب ميكروباص بالصحراوي
انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا ببني سويف، حادثًا مروريًا مروعًا نتيجة انقلاب ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 23 شخصًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار العمل على إزالة آثار الحادث، فيما استعلمت النيابة عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث.

ورد إخطار لمديرية أمن بني سويف من الخدمات المرورية المعينة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز سمسطا، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وكشفت المعاينات عن انقلاب سيارة ميكروباص في نهر الطريق، وتسبب ذلك في مصربع شخص، وإصابة 22 آخرين نقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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