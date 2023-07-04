نقيب الموسيقيين التونسيين يطالب أحمد سعد بالاعتذار للمرأة العربية

قال ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين بتونس إنه كان يستطيع حل الأزمة التي حدثت مع الفنان أحمد سعد، في تونس مع متعهدة حفلات، مؤكدًا أن أحمد سعد فنان له احترامه في تونس وهو قامة فنية كبيرة وأنه يستمع له بشكل شخصي.

أضاف الهمامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لولا الكلمة التي خرجت من أحمد سعد، خلال الندوة الصحفية التي أقيمت أمام باب الفندق، لتدخل لإرجاع الحق له، لكن بعد صدور كلمة "اخرسي" من أحمد سعد، سنكون أول المناصرين والمساندين للمرأة العربية، لأنها كلمة تمس سمعتها على تراب بلدها.

اعتذار من الموسيقيين لأحمد سعد في هذه الحالة

وتابع أن الاعتذار ليس للمتعهدة، لكن الاعتذار عن إهانة المرأة العربية عن الكلمة التي صدرت منه في حالة غضب وأنتظر اعتذاره، مؤكدًا أنه بعدها سيقدم اعتذارًا باسمه واسم النقابة عن سوء التنظيم الذي صدر، لأنهم لا يستطيعون إقصاء الأخطاء الكبيرة التي حدثت والتي لا تعني الشعب التونسي.