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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مستشفى جنين يكشف عدد شهداء وإصابات الفلسطينيين

مخيم جنين
مخيم جنين

قال الدكتور مصطفى حمارشة، مدير مستشفى جنين الحكومي، إن الاحتلال يباشر أنواع البطش على المواطنين الفلسطينيين بمخيم جنين من المدرعات والمُسيرات والأسلحة المتقدمة، في مواجهة شباب عزل ومواطنين.

أضاف حمارشة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أنه منذ الأمس  سقط 10 شهداء وأصيب 100 جريح ووصل لمستشفى جنين 9 شهداء و60 مصابًا.

وكشف عن أن معظم الإصابات كان بفعل الصواريخ التي أطلقت من المُسيرات وعدد لابأس به من الأعيرة النارية المحرمة دوليًا في منطقة الرأس والعنق.

خروج العائلات الفلسطينية من مخيم جنين

وتابع أنه منذ الأمس خرجت العديد من العائلات التي تسكن في جنين وتركت منازلها بسبب تهديد الاحتلال بقصف المنازل، أي ما يقارب 3 آلاف شخص، ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات الإسرائيلية باقتحام المخيم وتدمير البنية التحيتة، مشيرًا إلى أنه حاليًا لا توجد كهرباء ولا مياه ويوجد حصار شديد على المخيم ومواجهات مستمرة بين الشباب وجيش الاحتلال.

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