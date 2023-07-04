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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المنظار الجاسوس".. أحدث تقنية للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد مختار مبروك رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، إنشاء أكبر وحدة مناظير جهاز هضمي بمستشفيات جامعة طنطا على مساحة 1100 متر، تضم 8 غرف لعلاج الحالات الصعبة.

وكشف عن إدخال منظار ذي تقنية عالية بديلا عن أخذ العينات وتحليلها والوصول إلى أدق المناطق بالجهاز الهضمي والتي لم يكن يصل إليها المنظار العادي.

وأضاف أن هذا المنظار الذي يطلق عليه المنظار الجاسوس يصل إلى تشخيص المرض بمرحلة ما قبل الورم، وبالتالي يمكن استئصال هذه المناطق المصابة بالمنظار، وحماية المريض من الوصول لمرحلة المرض السرطاني، ويعد هذا المنظار ثورة في عالم الاكتشافات المبكرة للأورام السرطانية بالجهاز الهضمي، والتي تعد من أكثر أسباب الوفاة.

وأشار إلى أن المنظار يستكشف جميع أجزاء الأمعاء في فترة لا تزيد عن 35 دقيقة في الوقت الذي يستغرق المنظار التقليدي في نفس العملية ما يزيد عن 3 ساعات، وهذا من شأنه توفير الوقت، وعلاج أكبر عدد من المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن المنظار الجاسوس يدخل إلى داخل القنوات المرارية ليكشف بدقة متناهية عما داخل المرارة، وجرى تجربته بالفعل على 5 حالات بالغة الصعوبة وحقق نجاحات باهرة، وتم عمل ورش عمل طبية للتدريب على عمليات استئصال الأورام بالمنظار بديلا عن الجراحة، وإعداد الكوادر الطبية المتميزة مع توافر الإمكانات.

 

فيما قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن مستشفيات الجامعة بصدد استخدام أعلى تقنية في إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت الجراحي الذي جرى توفيره بالجامعة، بما يقرب من 60 مليون جنيه، وإرسال 10 أطباء للتدريب عليه في أكبر الدول الأوروبية التي تتعامل بالروبوت.

وأكد تشكيل لجنة عليا من رؤساء أقسام المخ والأعصاب والمسالك البولية والجهاز الهضمي والقلب والصدر والنساء؛ لتظل الوحدة تعمل ولا تعتمد على أشخاص، لتوفير تقنية عالية للتدخل الجراحي عن بعد والوصول إلى أبعد مناطق الجسد في مختلف التخصصات، لضمان عمليات أكثر دقة وتوفير الوقت والجهد والبعد عن التدخلات الجراحية التي قد تستغرق وقتا، وتتطلب زمنا للاستشفاء.

المنظار الجاسوس أحدث تقنية للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي في مؤتمر علمي بطب طنطا القضاء على قوائم الانتظار القنوات المرارية المرض السرطاني الجهاز الهضمي الدكتور محمد مختار الحالات الصعبة طب طنطا للكشف المبكر

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