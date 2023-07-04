الحكم فى إعادة محاكمة متهم فى "خلية الزيتون" 3 سبتمبر

مدّت (دائرة الإرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة المُتهم أحمد فرحات سيد أحمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الزيتون الإرهابية"، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وأحالت النيابة المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون.