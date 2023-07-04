وزير الخارجية الفلسطينى: بدأنا تنفيذ قرارات القيادة لمواجهة العدوان الإسرائيلى

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، أنه امتداد للحراك السياسي والدبلوماسي الذي بدأته الخارجية الفلسطينية فور بدء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، بدأت العمل على وضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع القيادة أمس في مقر المقاطعة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المالكي أن أطقم الوزارة وبعثاتها المختصة في المنظمات الدولية بدأت مساعيها في القيام بمشاورات لتطبيق تلك القرارات التي تخصها، تحضيرا وتجهيزا لما هو مطلوب للانطلاق لمرحلة التنفيذ العملي بعد تحصيل القرار السياسي من أعلى هيئة قيادية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ووجه تعليماته لسفراء دولة فلسطين في تلك المنظمات والمجالس الأممية من أجل التحرك الفوري لتحضير ما هو مطلوب لترجمة تلك القرارات القيادية إلى أفعال، بناء على ما تم تبنيه في اجتماع القيادة الفلسطينية.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه سيتابع مع السفراء سير التحضيرات وطبيعة المشاورات المطلوبة حسب كل قرار، من أجل رفع تلك النتائج للقيادة للبت فيها.

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والمصابين فى جنين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها، منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة خطرة.

من جهته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها من الدخول إلى مدينة جنين والقيام بعملهم، موضحة أن الوضع يسوء في المدينة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.