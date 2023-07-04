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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يهنئ الجزائر بذكرى يوم الاستقلال

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام.

أكد رئيس البرلمان العربي أن يوم الاستقلال الجزائري يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب ومصدرا للفخر، لتبقى أسطورة تدرس للأجيال القادمة نستذكر خلالها التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الشعب الجزائري في مسيرة كفاح طويلة ضد المستعمر، لتبقى بلد المليون ونصف المليون شهيد.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية الجزائر بتحقيق مزيد من التقدم والسير بخطى واثقة نحو التنمية والازدهار.

البرلمان العربي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون عادل بن عبدالرحمن العسومى يوم الاستقلال

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