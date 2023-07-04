رئيس البرلمان العربى يهنئ الجزائر بذكرى يوم الاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام.

أكد رئيس البرلمان العربي أن يوم الاستقلال الجزائري يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب ومصدرا للفخر، لتبقى أسطورة تدرس للأجيال القادمة نستذكر خلالها التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الشعب الجزائري في مسيرة كفاح طويلة ضد المستعمر، لتبقى بلد المليون ونصف المليون شهيد.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية الجزائر بتحقيق مزيد من التقدم والسير بخطى واثقة نحو التنمية والازدهار.