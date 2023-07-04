محافظ قنا يوجه بتعويض المتضررين من انهيار حوض الغابة الشجرية بالصالحية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية.

وقال محافظ قنا، أنه تم وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة 250 فدانا، والبدء في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي (المنقاة) وصرفها على مساحة 350 فدانا أخرى مُعدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

ووجه محافظ قنا بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية، بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعديين على أراضي أملاك الدولة.