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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رواد الباخرة السياحية "CLUB MED 2" سعداء بجولتهم في بورسعيد

رواد الباخرة السياحية
رواد الباخرة السياحية

قام رواد الباخرة السياحية "CLUB MED 2"، بجولة سياحية في عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد،  فور وصولهم ميناء بورسعيد السياحي.

زشملت الجولة زيارة المعدية والمجمع الإسلامي وميدان الملك فؤاد وفيلات الهيئة وفيلا السادات وكنيسة مارجرجس، كما حرص السياح على التجول في شوارع المدينة الباسلة بالحنطور، وسط ترحاب كبير من أبناء المحافظة.

وأشاد السياح بما لمسوه من رقي وحضارة وتقدم بمحافظة بورسعيد، ومعالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والحضارية. 

واستقبل ميناء بورسعيد السياحي، صباح اليوم، السفينة CLUB MED 2 وعلى متنها 300 راكب و 150 فردا بالطاقم، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر  تنظيم رحلات سريعة  للسائحين  لمدينة القاهرة  لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

وتغادر السفينة الميناء الساعه التاسعة مساءا متجهة إلى ميناء الإسكندرية، استعدادا لإستئناف باقي رحلتهم.

وتعد CLUB MED 2 واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، وتجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا.

رواد الباخرة السياحية
رواد الباخرة السياحية
رواد الباخرة السياحية
رواد الباخرة السياحية
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IMG-20230704-WA0068
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IMG-20230704-WA0064
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استقبال السفن استثنائي الإسكندرية الباخرة السياحية البحر المتوسط الترفيهى

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