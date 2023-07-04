وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى السويس العام والحميات

تفقد وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، مستشفي السويس العام، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وكان في استقباله مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح.

واصطحب نوح الوفد البرلماني في جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى العام التي تحتوي على ٦ مبان أساسية تشمل كل الأقسام وتفقد الوفد أقسام قسطرة القلب ورعاية وقسم الحروق وقسم الكلي ومبنى الأشعة بمستشفى السويس العام وبنك الدم وأقسام الرمد والرعاية والطوارئ.

وتفقد الوفد البرلماني أحوال المواطنين المترددين على مستشفى السويس العام في الأقسام المختلفة للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك بنك الدم وغرف العلاج ووحدة الفشل الكلوي وتحدث أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان مع هيئة التمريض والأطباء لمعرفة المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها.

كما تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة مستشفى حميات السويس وتفقد مشروع استحداث مراكز الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات السويس، واصطحب الوفد الدكتورة داليا عامر، مدير مستشفى الحميات، وقامت بشرح تفصيلي للوفد على ما تحتويه المباني في مستشفى الحميات، وكذلك بعض الأقسام التي لم تعمل حتى الآن، والمدة المقترحة للانتهاء من أعمال الأقسام المختلفة داخل حميات السويس.

يذكر أن وفدًا برلمانيًا من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر-أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبوالخير، والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمودالعزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.