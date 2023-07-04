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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدى يشوق الجمهور لـ"مرعى البريمو"

محمد مرعي
محمد مرعي

نشر الفنان محمد هنيدي، اليوم الثلاثاء، بوستر فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحه في الثاني من أغسطس المقبل.

وعلق "هنيدي" على البوستر الدعائي: "أنا عارف إن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".

الفيلم يتناول قصة بائع بطيخ يتعرض وزوجته التي تجسد شخصيتها غادة عادل لعدد من المواقف الكوميدية، تتحول إلى دراما في إطار يعتمد على كوميديا الموقف الذي نجح فيها هنيدي، معتمدًا على طريقته اللفظية في تلك المشاهد.

«مرعي البريمو» تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، فكرة سينمائية لـ محمد هنيدي، موسيقى تصويرية لـ خالد حماد، ويشارك في البطولة أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح.

 

الفنان محمد هنيدي المخرج الكبير لفنان محمد هنيدى الفنان محمد البوستر الدعائي الثاني من أغسطس

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