فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ترجمان العالمية 2023

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" لعام 2023، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية مليون وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، ومن المقرر أن يتم استقبال مشاركات دور النشر في العالم وفي الوطن العربي عبر الموقع الإلكتروني www.sibf.com

جدير بالذكر أن هيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة قامت بإطلاق جائزة الشارقة للترجمة أو كما تم تسميتها جائزة "ترجمان" بتوجيهات من حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، وتعتبر جائزة ترجمان هي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف على الصعيد العالمي.

تُمنح هذه الجائزة للإصدارات الأجنبية الإبداعية والمعرفية المترجمة التي تستلهم الحضارة العربية والإسلامية، وهي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف وتسعى إلى استقطاب المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً حيث تستقبل ترجمات الكتب التي تتناول الحضارة العربية الإسلامية شريطة أن يكون الإصدار المشارك مترجماً عن اللغة العربية مع التزام دور النشر بتقديم ما يثبت حقوق الملكية الفكرية وكافة الوثائق المرتبطة بشرعية التأليف والترجمة والنشر والتداول.

وتهدف جائزة الشارقة للترجمة بشكل أساسي إلى تشجيع المبدعين العرب في مجال الأدب إلى الإقبال على مجال الترجمة والإهتمام فيه، كما تهدف إلى مد جسور التواصل مع الحضارة العربية والحضارات الأخرى خارج الوطن العربي من خلال ترجمة أدبها إلى اللغات الأخرى.

وكان اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، قد أعلن منتصف الشهر الماضي، فتح باب التسجيل لجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، مع العلم أن التسجيل مفتوح حتى نهاية أغسطس 2023.

وجوائز معرض الشارقة هي: أفضل كتاب إماراتي، أفضل رواية عربية، أفضل كتاب أجنبي، وأفضل دار نشر محلية وعربية وعالمية، ويتم استقبال المشاركات للمبدعين ودور النشر عبر الموقع الإلكتروني www.sibf.com