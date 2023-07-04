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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: تنفيذ 28 ألف مشروع صغير باستثمار 243 مليونًا بصندوق التنمية المحلية

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

استعرض الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عملية التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة عبر فضائية "DMC"، إن أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تجاه تنمية الدولة كبيرة، خاصة أن الدولة تستثمر بها بقروض تبلغ 26 مليار جنيه، إذ وفرت فرص عمل وصلت إلى مليون ونصف مليون وظيفة للشباب، موضحًا أن مصر يتعدى عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والمشاريع الصغيرة هي التي تغطي تلك النسبة.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن أغلب اقتصاد مصر معتمد على مشروعات صغيرة ومحدودة الدخل، متابعًا أن الدولة تساعد في تنمية تلك المشاريع بعدة أجزاء منها تأهيل وتمويل وتدريب الكوادر البشرية وتسهيل المعاملات القانونية لهم مثل التراخيص.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الدولة تتوسع في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

وكشف أنه تم تنفيذ 28 ألف مشروع صغير بمبلغ استثمار 243 مليونًا بصندوق التنمية المحلية، إذ تساعد الدولة من يرغب ببدء مشروع صغير وتأهله لذلك من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة.

 

أستاذ التمويل القاهرة المشروعات المتوسطة صندوق التنمية المحلية التنمية المحلية

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