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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتحاد العربي للصناعات الجلدية يبحث تنظيم معارض لزيادة الترابط الصناعي والتجاري العربي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الاتحاد العربي للصناعات الجلدية اجتماعًا موسعًا بالعاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، لمناقشة بعض الموضوعات ، منها زيادة الاهتمام بالمعارض والترتيب لإنشاء معرض موسع خلال الفترة القادمة في مصر، صرح بذلك محمد مهران رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وأضاف " مهران" أن المعرض الذى ستنظمه مصر بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية.
 

وتابع: هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية السعي لدعم العلاقات العربية وزيادة التواصل في كافة المجالات لدعم الشئون الاقتصادية لبلادنا، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاتحاد العربي.
 


وأكّد أحمد زكي رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية أن الاجتماع سيكون مردوده إيجابي على دعم الصادرات العربية في ظل رغبة الأعضاء في زيادة العلاقات العربية بالقطاع.
 

واستكمل: التأكيد على إقامة المعارض أمر مهم جدًا وسيكون له مردود إيجابي للغاية على زيادة الصادرات من وإلى الدول العربية ، حيث إن التجمعات في مثل المعارض المقترحة يزيد من العلاقات العربية ويدعمها بشكل كبير ؛لأن المعارض ستكون بمثابة بطاقات تعارف بين أصحاب الشركات الصناعية والتجارية.
 

وقال " زكي" يعتبر خطوة مهمة وجيدة وسيكون الاهتمام به كبيرًا، ونرتب له فور وصولنا إلى مصر حتى موعد انطلاقه الذي سيتم الإعلان عنه عند وضع كافة الترتيبات النهائية ، مُثمنًا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في دعم الترابط العربي فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية.

أحمد زكي اقتصادية الاستثماري الاقتصادية الاستثمار

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