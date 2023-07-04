تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها الثلاثاء، بأن إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأُصيب شاب وهو من قرية فحمة، بالرصاص الحي في منطقة سينما جنين، خلال مواجهات عنيفة لا تزال مندلعة في محيط المكان، وأنحاء متفرقة في مخيم جنين.

وما زالت قوات الاحتلال تشن عمليات القصف تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين، عبر طائرات مسيّرة، خاصة حي الدمج.

كما تواصل قوات الاحتلال تعزيز حشودها العسكرية تجاه مدينة ومخيم جنين.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها، منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة خطرة.