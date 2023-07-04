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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس: عملية تل أبيب ردنا الأول على جرائم الاحتلال فى جنين

حماس
حماس

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن "العملية البطولية في تل أبيب هى الرد الأول على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين"، حسب نبأ عاجل لفضائية "العربية". 

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس أن "هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين".

وتابع: "نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرة أشخاص أصيبوا في هجوم دهس بسيارة وطعن يشتبه أن مرتكبيه فلسطينيون في تل أبيب اليوم الثلاثاء.

الإذاعة الإسرائيلية اول تعليق اليوم الثلاثاء جرائم الاحتلال عملية الدهس مخيم جنين

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