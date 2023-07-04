نجوم الفن يودعون الراحل علاء عبدالخالق (صور)

شارك نجوم الفن والموسيقى العربية في تشييع جثمان الفنان الراحل علاء عبدالخالق لمقابر العائلة بميدان الجيش في العباسية.

وحضر الجنازة حميد الشاعري وحسام حسني ومحمد محي وهشام عباس ومصطفى كامل ومنى عبدالغني وسامح السريطي وإيهاب توفيق.

بدأت صلاة الجنازة على الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقى وأهل الراحل.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية فجر اليوم وفاة الفنان علاء عبدالخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق".

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