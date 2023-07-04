محافظ أسيوط: تركيب بلدورات وتشجير الشوارع بمدينة منفلوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال تركيب البلدورات والإنترلوك بعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين، فضلًا عن مواصلة أعمال زراعة وتشجير ضمن أعمال التجميل والتطوير طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة والإمكانات المتاحة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، كل في نطاق عمله.

ولفت إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، بتركيب بلدورات وبلاط إنترلوك وإنشاء أرصفة طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مع تشجير وزراعة شتلات بجانبي الطريق لعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن مبادرة زراعة "100 مليون شجرة" و"اتحضر للأخضر".

يأتي ذلك بهدف تحسين البيئة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين من بينها منطقة تقسيم البنوك وشارع مجلس المدينة القديم وشارع مدرسة محب أيوب وتفرعاتها لتعطي الشكل الحضاري والجمالي لمدينة منفلوط قبل أعمال الرصف التي سيتم تنفيذها في هذه المناطق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وذلك بمشاركة مسئولي البيئة بإشراف عبدالتواب أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط وبمشاركة مسئولي الإدارات والنظافة والرصف والإشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، كل في نطاق عمله.

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