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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي نور الشريف: "كلمة اعتزال كبيرة عليا وبفكر أعمل مسرحية مع أختي"

الفنانة مي نور الشريف
الفنانة مي نور الشريف

عبّرت الفنانة مي نور الشريف عن سعادتها بسؤال الجمهور الدائم عنها رغم غيابها عن الأضواء منذ فترة كبيرة.

وأكدت “مي” في بيان صحفي أن غيابها عن وسائل التواصل الاجتماعي يعود إلى انشغالها بالأسرة والأصدقاء المقربين، وأنها تركّز حاليًا على الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

وأضافت أنها ليست شخصيةً عامةً في وسائل التواصل الاجتماعي، فحتى صفحتها الخاصة تديرها بنفسها.

وأشارت إلى أنها لم تعتزل الفن ولم تقدّم عددًا كبيرًا من الأدوار، حتى يُطلق عليها لقب "فنانة معتزلة". وأضافت أنها سعيدةٌ بأن الناس يتذكرون أدوارها، ويحبون رؤيتها، لكن كلمة "اعتزال" كبيرة جدًا، وتستخدم للفنانين ذوي المسارات الطويلة والثقيلة. وأنها قدّمت أدوارًا قليلة بموهبتها فقط.

وأكدت أنها تفكر في تقديم مسرحية مع أختها سارة نور الشريف لتكون مسرحية صغيرة على غرار مسرح الجامعة .

واختتمت: "بشجع أختي حاليا نعمل مسرحية بس مش كبيرة او بروفيشنال وهتكون زي مسرحيات الإندبندنت او مسرحيات الجامعة".

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