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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انطلاق رحلات "مصر للطيران" لإعادة 7400 حاج من مالي

حجاج دولة مالي
حجاج دولة مالي

انطلق اليوم الثلاثاء، جسر رحلات مصر للطيران الخاصة، إلى الأراضي المقدسة لاعادة 7400 حاج من دولة مالي إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

وتنقل مصر للطيران، حجاج دولة مالي على متن 21 رحلة جوية خاصة، ضمن جسرها الجوي لاعادة الحجاج من الأراضي المقدسة، حيث تنقلهم مباشرة من مطار جدة إلى مطار باماكو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الأفريقية وتأكيدا علي الدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان وزير الشئون الدينية في باماكو، وكذلك سفير المملكة العربية السعودية والسفير المصري بدولة مالي، أشادوا بدور الناقل الوطني مصر للطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام ومستوي الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية .

على الجانب الآخر، تسير مصر للطيران، اليوم 14 رحلة جوية من مطار القاهرة، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن 
جوية بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة و2 رحلة  جدة - باماكو.

وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة وقرعة الدقهلية والتضامن والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

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رحلات مصر للطيران مصر للطيران حجاج دولة مالي الأراضي المقدسة مطار باماكو مناسك الحج

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