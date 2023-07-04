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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد محيى يودع علاء عبدالخالق بالدموع (صور)

جنازة الراحل علاء
جنازة الراحل علاء عبدالخالق

ودع الفنان محمد محيي صديقه الفنان الراحل علاء عبدالخالق بالدموع، بعد تأدية صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء.

وشارك الجنازة عدد كبير من نجوم الفن، وكان أبرزهم الفنان محمد محيي وحميد الشاعري، وحسام حسني، ومنى عبدالغني وسامح السريطي.
وبدأت صلاة الجنازة على الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقي وأهل الراحل.
ولد الفنان علاء عبدالخالق 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدًا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
ونجح الفنان الراحل في عدة أغانٍ، وكان أشهرها الحدود، الحب ليه صاحب، وباحب الكون، وهون يا ليل.

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