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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة عامل صدمه قطار فى القليوبية

وفاة عامل
وفاة عامل

لقي عامل مصرعه اليوم، عقب إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي جراء اصطدام قطار به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالطريق الدائري بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، يفيد باصطدام قطار بعامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري.

بالمعاينة والفحص تبين مصرع "إبراهيم م ج"، 27 سنة، عامل، مقيم قرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري.

تم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع نزيف داخلي مخصص عبور المشأة محافظة القليوبية قليوب

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