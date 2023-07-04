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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والده لـ4 سبتمبر

جنايات طنطا
جنايات طنطا

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الدائرة الخامسة تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والده بمادة قابلة للاشتعال والتسبب في وفاته بسبب خلافات علي ادارة كشك خاص بالمجني عليه إلي جلسة 4 سبتمبر القادم لمناقشة أقوال شهود الإثبات.

صدر القرار  برئاسة المستشار نبيل عبدالسلام ربيع وعضوية المستشار محمد إبراهيم حامد والمستشار أمين أمين الديب، والمستشار مصطفى عبداللطيف حمزة ، وعبدالفتاح ابوسلام سكرتير الجلسة، وأحمد عزت عيد مساعد سكرتير الجلسة.

واستأنفت المحكمة اليوم محاكمة المتهم حمدي. س، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته، إثر خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص الأسرة بعد ان تم تأجيل نظر القضية في الخامس من يونيو الماضي الي جلسة اليوم لاستكمال باقي المرافعات

وكانت هيئة المحكمة قد نظرت  جلسة محاكمة المتهم ح س ذ مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده س ذ عمدا مع سبق الاصرار والترصد
وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا، حيث قام المتهم بجريمته أثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة حيث بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه الي المكان الذي ايقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة وما ان ظفر به حتى اضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأودت بحياته.

وكانت إحدى قرى مركز طنطا قد شهدت قيام مندوب دعاية بالاقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما مما أدى إلى إصابته بحروق متعددة بالجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا الي القاهرة وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم احالة القضية للمحاكمة الجنائية التي قامت بنظرها  على مدار عدة جلسات واصدرت قرارها المتقدم.

تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران بمادة قابلت للاشتعال الامم المتحدة

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