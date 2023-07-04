شعبة الذهب: سوق الصاغة شهد رواجا في المبيعات خلال فترة عيد الأضحى

قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سوق محلات الصاغة شهد حركة رواج في مبيعات الذهب خلال فترة عيد الأضحى المبارك خاصة لموسم شبكة العيد المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن عيار ١٨ شهد أعلى مبيعات خلال هذه الفترة ، بسبب الهدايا حيث يقوم المواطنون بالتهادي بالمشغولات الذهبية خلال العيد.

وأضاف مغربي لـ"الدستور" أن كثير من المواطنين يحددون مواعيد الخطبة والشبكة خلال أيام العيد مما أدى إلى زيادة حركة المبيعات خلال أيام العيد.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الفترة العيد خاصة بعد دخول ذهب العائدين من الخارج وبعدما أعلنت الحكومة عن مبادرة السماح بالدخول المشغولات الذهبية والذهب بشكل عام دون جمارك.