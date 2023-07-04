الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر الطفل بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف

تفقد اليوم الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك مؤتمر الطفل بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف، وكان برفقة الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، الأب القمص ابراهيم شفيق والأب ميلاد جميل وأعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

وكان في استقبالهم الأب القمص دانيال اسحق راعي الكنيسة، وذلك في اطار متابعة وتشجيع الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بالانشطة التكوينية التعليمية.

وأعطى القمص ابراهيم شفيق كلمة عن شعار المؤتمر عن سلطان الله وضرورة فهم صحيح للإيمان المسيحي حول سلطان الله ومسئولية الانسان.

وكذلك اعطى الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كلمة تشجيعية للخدام والمخدومين متمنيًا للجميع الخير والبركة والنمو في الايمان والمحبة والرجاء.

وكان قد ترأس الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، القداس الالهي لشباب كنيسة أم الرحمة الإلهية.

وكان برفقة نيافة الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك الأب ميلاد جميل.

وفي كان في استقبال الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، والأب ميلاد جميل، الأب فادي فاروق راعي الكنيسة، وشارك بالحضور عدد من راهبات القديس يوسف.

يأتي ذلك في إطار حرص صاحب النيافة الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، على متابعة الانشطة الرسولية والخدمات بالكنائس.

وأعطى الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كلمة روحية حول الفرح وحياة الشباب، تحت عنوان “لا تكن إلا فرحا” وحفز الشباب أمام تحديات كثيرة وتقبل الحياة بفرح المسيح.

وتخلل اللقاء الذي ترأسه الأنبا بشارة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، حوار بين الشباب وأهمية المشاركة الفعالة في العمل الإيبارشي .