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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إصابة ملاحظ بإغماء وضيق تنفس في امتحانات الثانوية بقنا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أصيب ملاحظ على امتحانات الثانوية العامة بحرقان في الصدر وضيق في التنفس وإغماء، اليوم، أثناء مراقبته على امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي علوم في لجنة مدرسة قوص الثانوية، جنوبي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنقل ملاحظ أعمال امتحانات ثانوية عامة إلى العناية المركزة إثر أصابته أثناء تأدية الطلاب امتحان الاستاتيكا.

وتبين بعد الفحص إصابة :خالد.أ.م، يبلغ من العمر 52 عامًا، مقيم في نقادة، ملاحظ أعمال امتحانات الثانوية العامة بحرقان في الصدر وضيق في التنفس، داخل لجنة مدرسة قوص الثانوية، تم إجراء رسم قلب له ونقله للعناية المركزة بمستشفى قوص المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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